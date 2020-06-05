Euro ve dolarda son durum

Dün güne 6.75'in üzerinde başlayan dolar/TL 6.77'yi görse de günü başladığı seviyeden kapatmıştı.

Dolar yeni güne de 6.75.44'ten başladı.

Dün asıl önemli hareket ise Euro/TL'de yaşandı. Avrupa Merkez Bankasının koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı varlık alım programını 600 milyar Euro genişletmesinin ardından güne 7.57'den başlayan Euro/TL 7.65'i aştı. Euro yeni güne de 7.66 liradan başladı.

ECB'ni hamlesi Euro'nun tüm ana para birimleri karşısında değerlenmesine yol açtı.