HABERTURK.COM

Dolar dün geçtiğimiz haftalara göre nispeten sakin bir gün yaşadı. 7.77 liradan başladığı günü 7.76 liradan kapattı.

Dolar yeni güne de 7.75 liradan başladı. Euro ise sabah saatlerinde 9.15 liradan işlem görüyor.

Bugün yurtiçinde piyasları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise koronavirüse ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Avrupa'da başta Paris olmak üzere önemli ekonomik merkezlere bazı kısıtlamalar artan vakalar ışığında yeniden getirilmeye başlandı.

Bunun yanında koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump dün gece hastaneden ayrılarak Beyaz Saray'a geri döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Piyasaların bir gözü de Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalara çevrilmiş durumda.