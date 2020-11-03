Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EURO VE DOLAR KAÇ TL?
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|8.4546
|8.4698
|8.4487
|8.4825
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|5.9873
|6.0263
|5.9598
|6.0625
|1
|DANİMARKA KRONU
|1.3248
|1.3313
|1.3239
|1.3344
|1
|EURO
|9.8802
|9.8980
|9.8733
|9.9129
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|10.9473
|11.0044
|10.9396
|11.0209
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|9.2045
|9.2636
|9.1907
|9.2775
|1
|İSVEÇ KRONU
|0.94793
|0.95775
|0.94727
|0.95995
|1
|KANADA DOLARI
|6.4061
|6.4350
|6.3824
|6.4594
|1
|KUVEYT DİNARI
|27.4618
|27.8211
|27.0498
|28.2384
|1
|NORVEÇ KRONU
|0.89117
|0.89716
|0.89055
|0.89923
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|2.2543
|2.2584
|2.2374
|2.2753
|100
|JAPON YENİ
|8.0587
|8.1120
|8.0289
|8.1429
|1
|BULGAR LEVASI
|5.0231
|5.0888
|1
|RUMEN LEYİ
|2.0187
|2.0451
|1
|RUS RUBLESİ
|0.10540
|0.10678
|100
|İRAN RİYALİ
|0.02002
|0.02028
|1
|ÇİN YUANI
|1.2574
|1.2738
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.05257
|0.05326
|1
|KATAR RİYALİ
|2.3090
|2.3392
|ÇAPRAZ KURLAR
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4088
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.3719
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.9164
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|8.8810
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|104.66
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.3180
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|9.4638
|NORVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|3.7504
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1
|EURO
|1.1686
|ABD DOLARI
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2970
|ABD DOLARI
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2665
|ABD DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|1.6737
|BULGAR LEVASI
|1
|ABD DOLARI
|4.1647
|RUMEN LEYİ
|1
|ABD DOLARI
|79.76
|RUS RUBLESİ
|1
|ABD DOLARI
|42000
|İRAN RİYALİ
|1
|ABD DOLARI
|6.6864
|ÇİN YUANI
|1
|ABD DOLARI
|159.91
|PAKİSTAN RUPİSİ
|1
|ABD DOLARI
|3.6410
|KATAR RİYALİ
|BİLGİ İÇİN
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.41177
|ABD DOLARI
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|11.9467
|TÜRK LİRASI
GÜNE 8.42 TL'DEN BAŞLADI
Dün gece düşük hacimli piyasada 8.4460 liraya kadar yükselen Dolar yeni güne 8.42, Euro ise 9.82 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 8.45 liranın üzerine çıktı.
Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ve beklentilere paralel gelmesine rağmen dolar 8.4550, Euro ise 9.8601 lirayı gördü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.13 olarak açıkladı. Ekimde yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu.
Bu arada Merkez Bankası da TL swap faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. Saat 10.20 itibarıyla dolar 8.44 liraya geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olmadı ve sonra 8.48'in üzerine çıktı. Euro 9.92 lirayı gördü. İngiliz Sterlini ise 11 liranın üzerine çıktı.
ÖĞLEDEN SONRA ARTIŞ HIZLANDI
Öğleden sonra ise TL'deki değer kaybı hızlandı. Dolar 8.54 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Euro ise 10 liraya tırmandı.
Piyasa kapanışının ardından ise dolar 8.44, Euro ise 9.89 liraya geriledi.
Bu arada Euro/dolar paritesi de yüzde 0.60 yükseldi.
DOLAR DÜNYADA DÜŞÜŞTE
Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise yüzde 0.6 geriledi. Gelişmekte olan para birimleri ise dolar karşısında bugün sert yükseldi. Rus Rublesi son 24 saatte dolar karşısında yüzde 1.5 değerlenirken, Brezilya Reali'ndeki artış yüzde 1.3 oldu.
BORSA İSTANBUL GÜNÜ YÜZDE 1.5 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.51 yükselişle 1.150 puandan tamamladı.
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