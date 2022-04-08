Dün günü 16,04 TL'den kapatan euro kurunda sakin seyir devam ediyor. Euro kuru 8 Nisan Cuma günü itibarıyla güne %-0,11 düşüş ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 8 Nisan Cuma günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (8 NİSAN)

8 Nisan saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,02 liradan işlem görüyor.

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