Dün günü 16,05 TL'den kapatan euro kurunda hareketlilik sürüyor. Euro kuru 6 Nisan Çarşamba günü itibarıyla güne %-0,07 düşüşle başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü itibarıyla güncel euro kuru...

6 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

6 Nisan saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,03 liradan işlem görüyor.

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