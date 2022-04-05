Haftanın ikinci işlem gününde TÜİK verilerinin açıklanması ardından gün içinde en yüksek 16,14 olan Euro kuru %0,14 artış ile güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 5 Nisan 2022 Salı günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (5 NİSAN)

5 Nisan saat 09.30 itibarıyla 1 euro 16,13 liradan işlem görüyor.

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