Haftanın ilk iş gününde gün içinde en yüksek 16,24 olan Euro kuru %0,15 artış ile güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 4 Nisan 2022 Pazartesi günü itibarıyla güncel euro kuru...

4 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

4 Nisan saat 09.30 itibarıyla 1 euro 16,24 liradan işlem görüyor.

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