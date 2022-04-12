Döviz kurları yeni haftaya sakin başladı. Euro kuru 12 Nisan Salı günü itibarıyla güne %-0,11 düşüş ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 12 Nisan Salı günü itibarıyla güncel euro kuru...

12 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

12 Nisan saat 10.30 itibarıyla 1 euro 15,95 liradan işlem görüyor.

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