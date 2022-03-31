Mart ayının son gününde gün içinde en yüksek 16,41 olan Euro kuru %-0,23 düşüş ile güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 31 Mart 2022 Perşembe günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (31 MART)

31 Mart saat 12.00 itibarıyla 1 euro 16,32 liradan işlem görüyor.

#kurcevirici#100