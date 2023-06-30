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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu 

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda yüzde 5,5 artış gösterdi

Giriş: 30.06.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 5,5 oldu 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 5,5 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri, haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,6, aylık enflasyonun sıfır olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 11,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5,4 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 5,6 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, haziranda Slovakya'da yüzde 11,3, Estonya'da yüzde 9, Hırvatistan'da yüzde 8,3, Litvanya'da yüzde 8,2, Letonya'da yüzde 8,1 ve Avusturya'da yüzde 7,8 oldu.

Enflasyon oranı, Almanya'da yüzde 6,8, İtalya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4 ve Fransa'da yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi.

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