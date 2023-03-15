Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta arttı

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 0,7, ocak 2022'ye göre de yüzde 0,9 artış kaydetti.

AB'de sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 9,3 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile İsveç'te ve yüzde 2 ile Romanya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 7,1 ile Danimarka'da, yüzde 5 ile Macaristan'da ve yüzde 4,3 ile Hollanda'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 19,5 ile İrlanda'da, yüzde 14,2 ile Danimarka'da, yüzde 12,4 ile Malta'da artarken, Litvanya'da yüzde 12, Letonya'da yüzde 9,8 ve Slovakya'da yüzde 8,6 geriledi.

ÖNERİLEN VİDEO