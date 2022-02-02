Euro bölgesinde rekor enflasyon

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1'e yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 28,6 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,4 ile hizmetler ve yüzde 2,3 ile enerji dışı sanayi ürünler ve izledi.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,1, İtalya'da yüzde 5,3, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Estonya’da yüzde 11,7 ve Litvanya'da yüzde 12,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.