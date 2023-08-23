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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetlerinde düşüş ağustosta devam etti  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi’nde özel sektör faaliyetlerinde düşüş ağustosta devam etti 

        Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri, artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle ağustosta Kasım 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:00 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:00
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        Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinde düşüş sürüyor 
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        S&P Global, Euro Bölgesi için ağustos ayı öncü PMI verileri açıkladı.

        Buna göre, bölgede temmuzda 48,6 puan olan bileşik PMI ağustosta 47 puana geriledi.

        Böylece 20 ülkeden oluşan bölgede özel sektör faaliyetleri artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle ağustosta Kasım 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi.

        Ekonomik faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI’ya ilişkin piyasa beklentisi 48,5 puana gerilemesi yönündeydi.

        Bölgede hizmet sektörü PMI, ağustosta 56,1’den 55,9’a düşerek, Ekim 2021’den beri en düşük seviyesine indi.

        2022 ortasından bu yana düşüş gösteren imalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 42,7'den 43,7 puana yükselerek en düşük seviyenin geride kaldığına ilişkin bazı umutlar gösterdi. Beklenti endeksin 42,6’ya düşmesi yönündeydi.

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        VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Euro Bölgesi ekonomisinde resesyonun işaretleri bundan daha net olamazdı." ifadesini kullandı.

        Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın derinleşmesi, yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülde enflasyona karşı faiz artırım döngüsünü duraklatacağı yönünde değerlendirmesine neden oldu.

        PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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