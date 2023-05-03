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Euro Bölgesinde işsizlik martta geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesine indi

Giriş: 03.05.2023 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesinde işsizlik martta geriledi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde ise şubat ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, martta yüzde 6,5'e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın mart ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,8, AB'de ise 6,2 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, martta İspanya'da yüzde 12,8, Yunanistan'da yüzde 10,9 ve İtalya'da yüzde 7,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı martta 12 milyon 960 bin olurken, bunun 11 milyon 10 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Martta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 763 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 264 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,3 olarak ölçüldü.

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