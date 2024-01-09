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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda geriledi

        Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2023 yılının kasım ayında yüzde 6,4'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:26
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        Euro Bölgesi'nde işsizlik kasımda geriledi
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        Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı.

        Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 5,9'a düştü.

        Euro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 6,5 olan işsizlik, kasımda yüzde 6,4 olarak belirlendi.

        İşsizlik oranı, 2022 yılının kasım ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

        Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,9, Yunanistan'da yüzde 9,4, İsveç'te yüzde 7,9, İtalya'da yüzde 7,5 ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.

        AB'de işsiz sayısı kasımda 12 milyon 954 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 10 milyon 970 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

        Geçen yılın kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 814 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 321 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB ve Euro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

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