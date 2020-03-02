02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit'in nihai verilerine göre, şubatta 47,9 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 49,2 puana yükseldi. Böylece şubat PMI’nın, 49,1 puan olarak açıklanan öncü verinin üzerinde kalarak son bir yılın en yüksek puanına ulaştı. Buna karşın imalat bölgede imalat sanayi PMI'nın 13 aydır 50 puanın altında bulunması dikkati çekti.
PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.
IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketlerin koronavirüs salgınının tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığına ve dış satışları vurduğuna dair yoğun raporlarına rağmen, Euro Bölgesi’nin şubat ayı üretimindeki gerilemenin hafiflediğine dair cesaret verici işaretler görüldü.” ifadelerini kullandı.
Williamson, Euro Bölgesi’nde üretimin yaklaşık bir yılın en düşük daralmasını yaşadığını vurgulayarak, "İhracattaki kayba rağmen, yeni siparişler iç tüketimden gelen talep artışı ile 15 ayın en zayıf düşüşünü gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.
ALMANYA KATALİZÖR OLDU
Öte yandan, IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ocak ayında 45,3 olan imalat sanayi PMI, şubatta 48 puana yükseldi. PMI verisi, daha önce yayımlanan ilk bildirimde 47,8 olarak açıklanmıştı.
İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor.
IHS Markit açıklamasında, şubattaki artışın, Çin'deki Covid-19'un ortaya çıkmasına bağlı olarak yeni ihracat siparişlerindeki hızlı düşüşe ve tedarik zincirlerindeki aksamaya rağmen geldiği vurgulanarak, koronavirüsün yayılmasının şirketlerin gelecekteki üretimlerini yönelik endişeleri artırdığında dair kanıtların olduğu belirtildi.
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çin’deki koronavirüs salgınının ihracat ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisine rağmen, şubatta Almanya imalat sanayi, iç talep sayesinde üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün azalmasıyla istikrara yakınlaştı.” ifadelerini kullandı.
Smith, Çin'de tedarik zincirinde aksaklıkların devam etmesi ve öteki ekonomilere yayılması durumunda, arz ve talep yönlü kısıtlamaların oluşabileceğine ve üretimdeki düşüşün yeniden hızlanabileceğine işaret ederek, “Bu nedenle, şubatta PMI’da biraz daha olumlu gelen sonuçların sadece sahte bir şafak olabileceği duygusu var.” değerlendirmesinde bulundu.
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