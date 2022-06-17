Euro bölgesinde enflasyon zirve yaptı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,1'e çıktı.
AB'de de nisan ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8,8 olarak tespit edildi.
Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 2, AB'de ise yüzde 2,3 seviyesinde ölçülmüştü.
Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece, euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyon verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.
Mayıs ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,87 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,59 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,46 ile hizmetler ve yüzde 1,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.
Enflasyon, mayıs ayında Almanya'da yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 5,8, İspanya'da yüzde 8,5, İtalya'da yüzde 7,3, Belçika’da yüzde 9,9, Hollanda'da yüzde 10,2, Yunanistan'da yüzde 10,5, Hırvatistan'da yüzde 10,7, Macaristan'da yüzde 10,8, Slovakya'da yüzde 11,8, Romanya'da yüzde 12,4, Polonya'da yüzde12,8, Bulgaristan'da yüzde 13,4, Çekya'da yüzde 15,2, Letonya'da yüzde 16,8, Litvanya'da yüzde 18,5 ve Estonya'da yüzde 20,1 olarak belirlendi.
Böylece, AB üyesi 12 ülkenin enflasyon oranı çift haneye çıktı.
Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.
Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.
Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.
Haber Görseli: Reuters
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