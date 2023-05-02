Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi

Giriş: 02.05.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0,9 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 13,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 6,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5,2 ile hizmetler izlerken enerji ürünleri yüzde 2,5 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya'da yüzde 15, Slovakya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Avusturya'da yüzde 9,6, Slovenya'da yüzde 9,2, İtalya ve Hırvatistan'da yüzde 8,8, Almanya'da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz'de yüzde 6,9, Malta'da yüzde 6,5, Finlandiya'da yüzde 6,4, İrlanda'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 5,9, Yunanistan'da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 3,8, Belçika'da yüzde 3,3 ve Lüksemburg'da yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu!
Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu!
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?
Deprem hasarlı tarihi mekanlar 2 ayda ziyarete açıldı
Deprem hasarlı tarihi mekanlar 2 ayda ziyarete açıldı
Maymun, kedi yavrusunu kaçırdı!
Maymun, kedi yavrusunu kaçırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.