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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi yüzde 0.3 büyüdü - Para Haberleri

        Euro Bölgesi yüzde 0.3 büyüdü

        Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:30
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        Euro Bölgesi yüzde 0.3 büyüdü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde ikinci çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,6 yükseldi.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı seviyede gelmesi dikkati çekti.

        AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

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        GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,2 ve İspanya'da yüzde 0,8 arttı.

        GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,1 gerilerken, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 yükseldi.

        Euro Bölgesi'nde istihdam ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılık ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 artış gösterdi.

        AB'de ise ikinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,7 yükseldi.

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