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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi son çeyrekte büyümedi - Para Haberleri

        Euro Bölgesi son çeyrekte büyümedi

        Euro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:51
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        Euro Bölgesi son çeyrekte büyümedi
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı son çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı.

        Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla sabit kaldı.

        Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise değişmemesi yönündeydi.

        Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha olumlu gelmesi dikkati çekti.

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        AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda sabit kalırken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

        Öte yandan, geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüştü.

        GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 0,7, Almanya ve Litvanya'da yüzde 0,3 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2 arttı.

        GSYH, önceki yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,8, Avusturya'da yüzde 1,3, Almanya, Çekya ve Letonya'da yüzde 0,2 geriledi. İsveç'te değişmeyen GSYH, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.

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