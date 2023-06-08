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Euro Bölgesi resesyona girdi

Euro Bölgesi ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralarak, teknik olarak resesyona girdi

Giriş: 08.06.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi resesyona girdi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ilk çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verileri güncelledi.

Verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Öncü verilerde, Euro Bölgesi’nin çeyrek bazda yüzde 0,1 yıllık bazda da yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,1 daralmanın ardından bölge ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artış kaydetti.

SABİT KALMASI BEKLENİYORDU

Piyasa beklentileri ekonominin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 1,2 büyümesi yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentilerinin altına gerçekleşti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 arttı.

AB'nin büyüme oranı öncü verilerde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,2 olarak açıklanmıştı. Böylece, son verilerde AB büyüme oranı da düşürüldü.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 4,6, Litvanya'da 2,1, Hollanda'da 0,7, Estonya'da 0,6, Malta'da 0,5, Almanya ve Macaristan'da 0,3, Yunanistan'da yüzde 0,1 azaldı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre Estonya'da yüzde 3,7, Litvanya'da 2,7, Macaristan'da 1,1, Almanya'da 0,5, Finlandiya, Lüksemburg ve Çekya'da 0,4 ve İrlanda'da yüzde 0,3 düştü.

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