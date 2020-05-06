Euro Bölgesi ekonomisi, COVID-19 pandemisi nedeniyle bu yıl yüzde 7.7'lik tarihi bir daralma yaşayacak. Euro Bölgesi'ndeki enflasyon bu yıl neredeyse sıfıra yaklaşırken, kamu borcu ve bütçe açığı ise giderek artıyor. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden ve Maliyeden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Avrupa, Büyük Buhran'dan beri benzeri görülmemiş bir ekonomik şok yaşıyor" dedi.
Gentiloni, "Tecrit önlemlerinin kaldırılma hızına, turizm gibi hizmet sektörlerinin her ülke için önemine ve ülkelerin mali kaynaklarına bağlı olarak hem resesyonun derinliği hem de ekonomik toparlanmanın gücü dengesiz olacak" diye ifade etti.
AB Komisyonu'nun tahminlerine göre, bu yıl ekonominin daralmasıyla birlikte tüketici fiyatlarındaki artış da neredeyse
durma noktasına gelecek. 2020 yılında yüzde 0.2'ye gerilemesi öngörülen enflasyon, gelecek yıl Euro Bölgesi'nin yüzde 6.3'lük büyümeye ulaşması halinde yüzde 1.1'e çıkacak.
YATIRIMLAR YÜZDE 13 DÜŞECEK
Avrupa genelindeki yatırımlar ise bu yıl yüzde 13.3 düşecek. Geçen sene gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0.6'lısına denk gelen euro bölgesindeki bütçe açıkları, ekonomileri canlandırma teşebbüsleri sonrası bu yıl yüzde 8.5'e çıkacak. Toplam bütçe açığının 2021 yılında ise yüzde 3.5'e inmesi bekleniyor. Bununla beraber, AB Komisyonu'na göre, kamu borcundaki artışın geriye döndürülmesi daha fazla zaman alacak. Geçen sene GSYH'nin yüzde 86'sına tekabül eden Euro Bölgesi'ndeki kamu borcu, bu yıl GSYH'nin yüzde 102.7'sine çıkacak; 2021 yılında ise yalnızca yüzde 98.8'e düşecek.
İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz pandeminin ekonomik etkilerini en ağır yaşayan ülkeler olurlarken; Lüksemburg, Malta ve Avusturya ise şoku daha kolay atlatabilecekler. Yunanistan'ın bu yıl GSYH'sindeki yüzde 9.7 daralma ile Avrupa'daki en fazla küçülen ekonomi olması beklenirken, İtalya'nın yüzde 9.5, İspyanya'nın ise yüzde 9.4'lük küçülmeleri bekleniyor.
Pandemiden en sert etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'nın bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 11.1'e çıkması bekleniyor. Geçen sene İtalya için bütçe açığı oranı yüzde 1.6 idi. İtalya'nın kamu borcunun GSYH'ye oranı ise geçen seneki
yüzde 134.8'den bu sene yüzde 158.9'a çıkacak.
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