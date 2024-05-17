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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:09
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

        Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,6 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

        Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

        AB'de ise martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda da yüzde 2,6 seviyesinde belirlendi. AB'de TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 olarak tespit edildi.

        Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,64 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,04 geriledi.

        ​​​​​​​AB uyumlu verilere göre nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6,2 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,7 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan, yüzde 3,4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

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