Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 0,6 geriledi.

REKLAM Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü. AB uyumlu verilere göre enflasyon nisanda Almanya ve Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi. TEKNİK RESESYONDAN ÇIKTI Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti. Öte yandan, Euro Bölgesi'nin 2023'ün dördüncü çeyrek büyüme verisi de sıfırdan eksi yüzde 0,1'e aşağı yönlü revize edildi. Böylece 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralan Euro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşamış oldu. AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya ve Fransa'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,7 arttı. GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,4 yükseldi.