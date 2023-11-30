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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 oldu

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:05
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        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak belirlendi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

        Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,5 geriledi.

        AB uyumlu verilere göre enflasyon kasımda Slovakya'da yüzde 6,9, Hırvatistan'da yüzde 5,5, Avusturya'da yüzde 4,9, Slovenya'da yüzde 4,5, Estonya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 3,2, Yunanistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 2,3, İtalya'da yüzde 0,7, Belçika'da yüzde -0,7 olarak belirlendi.

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