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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,3 oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 4,3 oldu 

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:28
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        Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde düştü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3, seviyesinde belirlendi.

        Euro Bölgesi'nde TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.

        Piyasa beklentileri, eylülde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 4,5 olması yönündeydi.

        Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,7 ile hizmetler, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 4,7 geriledi.

        AB uyumlu verilere göre, enflasyon, eylülde Slovakya'da yüzde 8,9, Hırvatistan'da yüzde 7,3, Slovenya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 5,8, İtalya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 5,6 ve Almanya'da yüzde 4,3 seviyesinde belirlendi.

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