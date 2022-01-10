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Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay 13,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 1,4 puanlık artışla 14,9 puana yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, 12 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 13,8 puandan 13,5 puana indi.

Mevcut Durum Endeksi ise 13,3 puandan 16,3 puana çıkarak Ekim 2021'den bu yana olan düşüşüne son verdi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni yılda Omicron ve bununla artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen yatırımcıların, ekonomik toparlanmadaki ivmenin önümüzdeki dönemde durmasını beklemediğini belirterek, "Aksine, yatırımcıların beklentileri istikrar kazanıyor ve mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesi dünya genelinde daha da iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Hussy, 2021'deki tedarik dar boğazları ve kalıcı yüksek enflasyon oranlarının devam ettiğini, bunun da şirketlere zor anlar yaşattığını ve ekonomide belirli bir fren etkisi oluşturduğunu aktardı.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Ocak'ta 1.163 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 2,6 puanlık artışla 17 puana yükseldi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesinin ardından yükselişe geçmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise 13,8'den puandan 19 puana çıktı.