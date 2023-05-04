Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yükseldi

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 gerilerken, 2022'nin mart ayına göre yüzde 7 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, martta aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 1,7 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde yıllık ÜFE beklentilerle uyumlu seviyede gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları dayanıksız tüketim mallarında yüzde 13,4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta yıllık bazda en fazla yüzde 48,1 ile Macaristan'da, yüzde 32,9 ile Slovakya'da ve yüzde 27 ile Letonya'da yükseldi. Yıllık ÜFE artışı, Almanya'da yüzde 8,1 ve Fransa'da yüzde 12,9 oldu.

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