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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta azaldı

        Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,9 geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:48
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        Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta azaldı
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        Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, 2023'ün aynı ayına kıyasla da yüzde 8,4 düştü.

        Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 8,6 azaldı.

        Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 8,1 azalacağı yönündeydi.

        AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 21,5 ile İrlanda'da, yüzde 17,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 12,3 ile Letonya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 15, Malta'da yüzde 0,7 ve Slovenya'da yüzde 0,3 arttı.

        ÜFE, aylık bazda ise Estonya'da yüzde 5,3, İrlanda'da yüzde 4 ve Çekya'da yüzde 2,4 artarken, Slovakya'da yüzde 14,3, Polonya'da yüzde 3 ve Avusturya'da yüzde 2,2 geriledi.

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