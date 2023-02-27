Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Euro Bölgesi'nde şirket kredilerindeki büyüme ivme kaybetti

Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki büyüme, artan faiz oranlarıyla ocakta ivme kaybetti

Giriş: 27.02.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde şirket kredilerindeki büyüme ivme kaybetti
AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ocak ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2022’de yıllık bazda yüzde 6,3 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 6,1 artış kaydetti. Aralıkta yüzde 3,8 artan tüketici kredileri ise geçen ay yüzde 3,6 arttı.

Ocakta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 3,5 artarak beklentilerin altında kaldı. Aralıkta M3 para arzı, yüzde 4,1 artış kaydetmişti. M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını beş kez artırırken, finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor.

Mart ortasındaki faiz oranı toplantısı için ECB başkanı Christine Lagarde, son dönemde yüzde 8,6 olan enflasyon oranı göz önüne alarak 50 baz puanlık bir artış öngördü.

Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,6 olarak ölçülmüştü.

Piyasalarda 2024'e kadar Euro Bölgesi'nde enflasyonun, ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu
Kar ne zaman yağacak? İşte güncel hava durumu
EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?
Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
"Spor sahaları siyaset alanı değildir!"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.