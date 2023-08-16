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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda yükseldi 

        Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 14:10
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        Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,5 yükselirken, Haziran 2022'ye göre ise yüzde 1,2 azaldı.

        AB'de de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.

        Haziranda AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 13,1 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Danimarka’da ve yüzde 3,2 ile Litvanya’da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 5,3 ile İsveç’te yüzde 3,3 ile Finlandiya ve Malta’da ve yüzde 3 ile de Belçika’da tespit edildi.

        ​​​​​​​Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 12,3 ile Danimarka’da, yüzde 8,3 ile İrlanda’da ve yüzde 3,6 ile Slovakya’da artarken, Estonya’da yüzde 12,7, Bulgaristan’da yüzde 9,3, Belçika’da yüzde 7,6 geriledi.

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