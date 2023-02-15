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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi

Giriş: 15.02.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta düştü
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 1,1, Aralık 2021'e göre de yüzde 1,7 düşüş kaydetti.

AB'de sanayi üretimi, aralıkta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 geriledi.

Öte yandan, 2022'de ortalama sanayi üretimi, önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 0,9, AB'de de yüzde 1,9 arttı.

Aralıkta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 13,5 ile Danimarka'da, yüzde 4,1 ile Portekiz'de ve yüzde 3,8 ile Macaristan'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 8,5 ile İrlanda'da, yüzde 5,2 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4 ile Litvanya'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 21,1 ile Danimarka'da, yüzde 17,1 ile Malta'da, yüzde 5,8 ile Macaristan ve Polonya'da artarken, Slovakya'da yüzde 13,1, Estonya'da yüzde 11,5 ve Lüksemburg'da yüzde 8,4 geriledi.

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