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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı 

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi

Giriş: 06.06.2023 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda mart ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,8 ile Slovakya'da, yüzde 3,7 ile Romanya'da ve yüzde 2,4 ile Slovenya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 12,6, Estonya'da yüzde 10 ve Slovakya'da yüzde 9,8 geriledi.

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