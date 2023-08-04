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        Haberler İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar azaldı

        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:07
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        Avrupa'da perakende satışlar azaldı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

        Buna göre, AB'de perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,6 düştü.

        Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar haziranda mayıs ayına göre yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi.

        AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,6 ile Slovenya'da, yüzde 1,9 ile Romanya'da ve yüzde 1,6 ile Portekiz'de görüldü.

        Perakende satışlar, yıllık bazda Slovenya'da yüzde 15,7, Estonya'da yüzde 8,7 ve Macaristan'da yüzde 8,3 azaldı.

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