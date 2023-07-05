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Euro Bölgesi'nde konut fiyatları geriledi 

Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılının ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 düştü

Giriş: 05.07.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde konut fiyatları geriledi 
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılı ilk çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 geriledi. AB'de konut fiyatları 2022'nin aynı dönemine göre ise yüzde 0,8 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Lüksemburg'da yüzde 4,1, Almanya'da yüzde 3,1, Finlandiya'da yüzde 1,8, Avusturya'da yüzde 1,4, Çekya'da yüzde 1,1, Hollanda ve Fransa'da yüzde 1, İsveç ve İrlanda'da yüzde 0,8, Romanya'da yüzde 0,4 ve Polonya'da yüzde 0,1 azaldı.

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