Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı ekimde sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylülde ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ekimde değişmedi.

Euro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 6,3 olan işsizlik oranı ekimde aynı seviyeyi korudu.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Ekimde işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,8, İsveç ve Finlandiya'da yüzde 8,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ekimde 12 milyon 971 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 841 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Ekim ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 995 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 427 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Euro Bölgesi'nde yüzde 15 olarak ölçüldü.