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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda yükseldi

        Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:17
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        Avrupa'da inşaat üretimi temmuzda yükseldi
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,8 artış gösterdi. İnşaat üretimi, 2022'nin temmuz ayına göre de yüzde 1 yükseldi.

        AB'de inşaat üretimi, temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,7, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 0,9 arttı.

        AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8,4 ile Macaristan'da, yüzde 2,9 ile Belçika'da ve yüzde 2,6 ile Almanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 6,5 ile Slovenya'da yüzde 3,7 ile Çekya'da ve yüzde 1,6 ile Finlandiya'da kaydedildi.

        Yıllık bazda ise inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 17,6 , Romanya'da yüzde 15,8 ve Belçika'da yüzde 8,2 artarken, Finlandiya'da yüzde 5,9, İsveç'te yüzde 4,7 ve Çekya'da yüzde 2,2 düştü.

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