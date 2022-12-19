Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Ekim'de arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.3 yükseldi. AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8.5 ile Slovenya'da, yüzde 5.5 ile Romanya'da ve yüzde 5 ile Polonya'da ölçüldü

Giriş: 19.12.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 1.3 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in ekim ayına göre de yüzde 2.2 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1.3, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 2.4 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8.5 ile Slovenya'da, yüzde 5.5 ile Romanya'da ve yüzde 5 ile Polonya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1.8 ile Macaristan'da, yüzde 0.7 ile Portekiz ve Finlandiya'da ve yüzde 0.4 ile İsveç'te belirlendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Çocuklarımızı mutlu edecek 20 sağlıklı atıştırmalık
Göz yogasının faydaları nelerdir?
Göz yogasının faydaları nelerdir?
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
En iyi detoks: Sağlıklı ve dengeli beslenmek
HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı
HDP'li Semra Güzel'in yargılanmasına başlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.