Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu 

        Euro Bölgesi'nde enflasyon, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5,3 seviyesinde belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda yüzde 5,3 oldu 
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3 olarak ölçüldü.

        Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde de temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

        Euro Bölgesi'nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

        AB'de ise haziranda yüzde 6,4 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde belirlendi.

        Enflasyon, Temmuz 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 8,9, AB'de ise yüzde 9,8 seviyesindeydi.

        REKLAM

        Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,47'si hizmetler, yüzde 2,2'si gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,26'sı enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

        Yıllık enflasyon, temmuzda Macaristan'da yüzde 17,5, Polonya ve Slovakya'da yüzde 10,3, Çekya'da yüzde 10,2 ve Romanya'da yüzde 8,9 oldu.

        Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 6,5, İtalya'da yüzde 6,3 ve Fransa'da yüzde 5,1 olarak tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        DSÖ, Eris varyantını "gözlem altındaki varyant" olarak güncelledi
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        2023'te toplam 142.2 milyon TL ceza
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        İnce tatil
        İnce tatil
        Habertürk Anasayfa