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Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yükseldi

Euro Bölgesi'nde enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 7 seviyesine yükseldi

Giriş: 17.05.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi'nde enflasyon nisanda yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde de nisan ayı enflasyonu, yıllık yüzde 7 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verileri teyit etti.

Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise martta yüzde 8,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,1 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, Nisan 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 7,4, AB'de ise yüzde 8,1 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,21'i hizmetler, yüzde 1,62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,38'i enerjiden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24,5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14,3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13,3, Estonya'da yüzde 13,2, Romanya'da yüzde 10,4 ve Bulgaristan'da yüzde 10,3 oldu. Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8,7, Almanya'da yüzde 7,6 ve Fransa'da yüzde 6,9 olarak belirlendi.

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