DHA

Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustos ayındaki eksi yüzde 2.0 düzeyinden Eylül ayında biraz daha gerileyerek eksi yüzde 0.3 düzeyine düştü.

Eylülde, Euro Bölgesi'nde en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1.5 ile Slovakya'da, en düşük enflasyon da eksi yüzde 2.3 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesinde enflasyonun, Covid-19 pandemisinin neden olduğu krizden gelecek yıl içinde "toparlanmasını" ve toparlanma dönemine kadar da negatif düzeylerde kalmasını beklediğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde fiyatların, düşük enerji fiyatlarından kaynaklandığını vurgulayan De Guindos, ECB'nin enflasyon stratejilerini gözden geçirmeyi önümüzdeki yılın ortalarına kadar tamamlamasını umduğunu da ekledi.

De Guindos, bir önceki öngörüsünde de, enflasyonun bu yıl sonuna kadar negatif düzeylerde ya da sıfıra yakın düzeylerde kalacağını belirtmişti.