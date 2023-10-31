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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE), yıllık artış ekim ayında yüzde 2.9'a geriledi. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 4.3 olarak açıklanmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:03
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon düştü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Verilere göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde 2,9 olarak belirlendi.

        Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekimde bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

        Piyasa beklentileri, ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi.

        Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,6 ile hizmetler, yüzde 3,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,1 geriledi.

        AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Slovakya'da yüzde 7,8, Hırvatistan'da 6,7, Slovenya'da 6,6, Estonya’da 5, Avusturya'da 4,9, Fransa’da 4,5, İspanya’da 3,5, Almanya’da 3, İtalya’da 1,9, Hollanda’da yüzde -1, Belçika’da yüzde -1,7 olarak belirlendi.

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