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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde enflasyon azalıyor  - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon azalıyor 

        Euro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, yıllık enflasyonun eylülde yüzde 4,3'e gerilediğini teyit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:40
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon azalıyor 
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3'e geriledi.

        Euro Bölgesi'nde TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı.

        Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Yıllık enflasyonda art arda 6 aydır düşüş görülmesi ise dikkati çekti.

        Euro Bölgesi’nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, ağustosta yüzde 5,3 iken eylülde yüzde 4,5’e geriledi.

        ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

        Enerji fiyatları ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düştü.

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        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,7 ile hizmetler, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

        AB uyumlu verilere göre, enflasyon, eylülde Slovakya'da yüzde 9, Hırvatistan'da 7,4, Slovenya'da 7,1, Avusturya ve Fransa’da 5,7, İtalya'da 5,6 ve Almanya'da yüzde 4,3 olarak belirlendi.

        Euro Bölgesi’nde enflasyon düşmesine rağmen hala Avrupa Merkez Bankası (ECB) hedefinin oldukça üzerinde olması dikkati çekiyor.

        ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını yüksek enflasyonla mücadele etmek için art arda 10 kez artırmak zorunda kalmıştı.

        ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

        Geçen yıl Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle enflasyon zaman zaman çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

        Bazı analistler, bölgede enflasyonun önemli ölçüde zayıflamasının ECB’nin faiz oranlarını sabit tutmaya ikna ederek uzun bir faiz artırım döngüsünü sona erdirebileceğini belirtti.

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