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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

        Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:15
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        Euro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin nihai verileri yayımladı.

        Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

        Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

        Eurostat'ın öncü verilerinde Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 0,6 büyüdüğü öngörülmüştü. Açıklanan nihai büyüme verilerinde öncü verilerin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

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        Öte yandan, AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükseldi.

        İlk çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 0,1, AB yüzde 0,2 büyümüştü.

        Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Polonya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 0,8, Avusturya'da yüzde 0,7, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY ) yüzde 0,4 Letonya’da ve Macaristan'da yüzde 0,3, Estonya'da yüzde 0,2 azaldı.

        Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5 arttı.

        GSYH yıllık bazda ise Estonya'da yüzde 3, İsveç'te yüzde 2,4, Macaristan'da yüzde 2,3, Polonya'da yüzde 1,4, Avusturya'da yüzde 0,9, İrlanda'da yüzde 0,7, Çekya ve Finlandiya'da yüzde 0,4, Hollanda'da yüzde 0,3, Almanya ve Letonya'da yüzde 0,1 geriledi.

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