Reuters

Euro kullanan 19 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi'nde Ağustos ayı enflasyonu yüzde -0.2 olarak açıklandı. Enflasyon ekonomistlerin yüzde 0.2 artış beklentilerinin altında kalırken, ECB'nin hedefi ise yüzde 2'ye çıkarmak. Temmuz ayı enflasyonu ise yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.

ECB politika yapıcıları için endişe verici olan ise sadece manşet değil, arz-talep kaynaklı enflasyonun da gerilemesi. Bu

durum Euro Bölgesi'nde şu ana kadar görülen resesyonun geçici bir şoktan olmadığını, daha geniş ölçekli ve uzun süreli olarak tüketici fiyatlarını etkisi altına alabileceğine işaret ediyor.

Oynak seyir izleyen akaryakıt ve işlenmemiş gıda fiyatları hesaba katılmadığı durumda enflasyon yüzde 1.3'ten yüzde 0.6'ya gerilerken alkol ve tütün ürünlerini de hesaba katmadan hesaplanan enflasyon yüzde 1.2'den yüzde 0.4'e geriledi. İki rakam da ekonomistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı. Pictet Wealth Management'tan Frederik Ducrozet, "Krizin getirdiği dezenflasyon etkisinden kaçamayacağız, en azından önümüzdeki çeyreklerde" dedi.

Ducrozet, "ECB'nin nihayetinde Pandemi Acil Alım Programı'nın büyüklüğünü Aralık ayında büyük ihtimalle 500 milyar Euro artıracağı tahminimizde değişiklik yapmıyoruz" diye ekledi. Enerji fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre

%7.8 geriledi. Enerji fiyatları Temmuz ayında da %8.4 gerilemişti. Sanayi dışı mal fiyatları Temmuz ayında yüzde 1.6 yükseldikten sonra Ağustos ayında yüzde 0.1 geriledi. Euro Bölgesi ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle sert daraldı. ECB, ekonomideki daralmayı hafifletmek için rekor miktarda tahvil alımı yaparak borçlanma maliyetlerini düşük seviyede tutmuş ve bankalara eksi faizle 1 trilyon Euro'dan fazla kaynak sağlamıştı.

ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ancak ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, emsali görülmemiş bu varlık alım programları devredeyken bile piyasalardaki rehavetin enflasyonun düşmesine ve fiyatların gerilemesine yol açabileceği uyarısında bulunmuş ve ECB'nin enflasyon hedefine ulaşmasının daha da zorlaşabileceğini ifade etmişti. Bazı ekonomistler Lane'in bu sözlerini alım paketinin miktarının artırılacağı şeklinde yorumluyorlar. Bazı analistler ise enflasyondaki düşüşün geçici faktörlerin etkisiyle tek seferlik olduğunu ve ekonomideki toparlanmaya paralel olarak yükseleceğini düşünüyorlar.

ECB yönetim kurulu 10 Eylül'de bir araya gelecek olsa da bu toplantıda para politikasında büyük bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Ekonomistler gevşeme adımlarının yıl sonundan önce açıklanacağını tahmin ediyorlar.