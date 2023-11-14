Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.575,72 %0,10
        DOLAR 28,6314 %0,11
        EURO 30,9134 %0,92
        ALTIN 1.792,22 %0,17
        FAİZ 41,74 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 20,67 %0,74
        BITCOIN 36.643,00 %0,41
        GBP/TRY 35,4818 %0,90
        EUR/USD 1,0783 %0,78
        BRENT 82,18 %-0,41
        ÇEYREK ALTIN 2.930,29 %0,17
        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü - Para Haberleri

        Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü

        AB ekonomisinin büyüme oranı aşağı yönlü revize edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçüldü.

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi.

        Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 geriledi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

        REKLAM

        AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3. çeyreğinde çeyrek bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.

        Daha önce yayımlanan öncü verilerde, AB ekonomisinin 3. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdüğü öngörülmüştü. Son verilerde AB ekonomisinin büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

        Öte yandan, 2. çeyrekte AB ekonomisi değişim göstermezken, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 büyümüştü.

        GSYH, 3. çeyrekte önceki çeyreğe oranla İrlanda'da yüzde 1,8, Finlandiya'da 0,9, Avusturya'da 0,6, Çekya ve Danimarka'da 0,3, Hollanda, Slovenya, Estonya ve Portekiz'de 0,2, Almanya ve Litvanya'da 0,1 azaldı. İsveç ve İtalya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,1 arttı.

        GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,7, Estonya'da 2,5, İsveç ve Avusturya'da 1,2, Finlandiya'da 1, Çekya'da 0,6, Hollanda'da 0,5, Almanya'da 0,4, Macaristan'da 0,3 gerilerken, İtalya ve Litvanya'da değişmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa