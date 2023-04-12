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Euro Bölgesi bankalarının sermaye ve karları artıyor

Euro Bölgesi bankaları, geçen yılın son çeyreğinde sermaye tamponlarını güçlendirerek tahsil edilemeyen alacaklarını azalttı

Giriş: 12.04.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Euro Bölgesi bankalarının sermaye ve karları artıyor
AA

ECB, 2022'nin son çeyreğine ilişkin denetimdeki bankaların sermaye, öz kaynak karlılığı ve sorunlu kredileri ile ilgili istatistikleri açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki bankaların mali gücünün temel ölçütü olan Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı (Tier 1) geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14,74'ten yüzde 15,27'ye çıkarak yasal sermaye oranının üzerine ulaştı. Söz konusu oran, İspanya'daki bankalarda ortalama yüzde 12,6 olurken, Estonya'daki bankalarda yüzde 22,86 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ECB tarafından denetlenen en büyük bankaların öz kaynak karlılığı ise yüksek faiz oranlarının bankaların kredi marjlarını artırmasıyla yüzde 7,55'ten yüzde 7,68'e çıktı. Bu oran, bu tür istatistiklerin tutulmaya başladığı 2015'ten bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. 2021'in son çeyreğinde bu oran, yüzde 6,70 olmuştu.

Euro Bölgesi bankalarında sorunlu kredilerin oranı, 2022'nin son çeyreğinde yüzde 2,28 (339 milyar Euro) ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

ECB, yüksek enflasyon karşısında Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını 350 baz puan gibi rekor oranda artırırken, bu durumun kredi geri ödemelerinde zorluk yaşanabileceği endişesine neden olduğu belirtildi.

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