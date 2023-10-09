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        Haberler Spor Futbol EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon konuşma yapacak - Futbol Haberleri

        EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon konuşma yapacak

        Türkiye'nin İtalya ile ortak başvuru yaptığı EURO 2032 ev sahipliği için Volkan Demirel ve Buffon konuşma yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:20
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        Volkan Demirel ve Buffon beraber konuşma yapacak
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        2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına (EURUO 2032) ortak ev sahipliği için yarın UEFA'ya sunum yapacak Türk ve İtalyan heyetlerinin futbol elçileri Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon oldu.

        İki milli kaleci Volkan Demirel ve Buffon, Türk ve İtalyan federasyonlarının yarın UEFA yönetim kuruluna yapacağı sunuma katılacak ve konuşma yapacaklar.

        Bu akşam Cenevre'ye gelecek Volkan Demirel, Türk ve İtalyan heyetlerinin UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek hazırlık çalışmasına da katılacak.

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