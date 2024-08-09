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        Haberler Spor Transfer EURO 2024'ün yıldızı Dani Olmo Barcelona'da! - Transfer Haberleri

        EURO 2024'ün yıldızı Dani Olmo Barcelona'da!

        Barcelona Dani Olmo'yu resmen duyurdu. Katalan takımı, RB leipzig ile 55 milyon + 7 milyon bonuslar şeklinde anlaşma sağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:09
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        62 milyon Euro'ya İspanyol devinde!
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        İspanya La Liga ekibi Barcelona, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Katalan temsilcisi, EURO 2024'te sergilediği performansla adından söz ettiren 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Dani Olmo'yu 6 yıllığına kadrosuna kattığını ve serbest kalma bedelinin de 500 milyon Euro olduğunu açıkladı.

        Konuya ilişkin Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve RB Leipzig, Dani Olmo'nun transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncu, kulüp ile 30 Haziran 2030'a kadar 6 sezonluk bir sözleşme imzalayacak ve satın alma maddesi 500 milyon Euro olarak belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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        EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, turnuvada kaydettiği 3 gol ve 2 asistle İspanya'nın şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden oldu.

        Geçen sezon Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi müsabakaya çıkan Olmo, 8 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

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