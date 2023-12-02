EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı!
UEFA, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dağıtılacak para ödülü miktarını açıkladı.
UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.
Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon Euro olacak.
Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:
-Katılım ücreti: 9.25 mil. Euro
-Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. Euro ve beraberlik için 500.000 Euro
-Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. Euro
-Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. Euro
-Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. Euro
-İkinciye 5 milyon Euro ek ödeme yapılacak
-2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon Euro ekstra ödeme alacak